本周日就是228的74周年紀念日，促轉會副主委兼發言人葉虹靈26日參加「解碼壓迫體制─台灣轉型正義資料庫研究成果發表會」時受訪指出，過去比較沒有辦法積極推動移除威權象徵的是國防部、退輔會與教育部等3個部會。

而根據去年10月立法院邀請促轉會等就司法機關落實轉型正義專題報告，時力立委邱顯智當時質詢也拿出資料指出，中央機關部分，以國防部、教育部、退輔會3部會的處置進度較緩慢，其中教育部155個威權象徵，僅處置或同意處置5個，「為什麼會這樣困難？」

教育部26日回應表示，目前中小學銅像處置由各縣市政府整體規劃處理，另大專校院部分，教育部已於106年函請學校可成立「銅像處理委員會」，討論校內公共空間威權處置作為等涉及轉型議題；未來也將持續宣導，讓大專校院透過多元參與的民主程序妥適處理，並可納入學務工作經費，由學校提送銅像處置計畫，經教育部審核後予以補助。

教育部表示，支持透過校園民主與人權教育程序培養學生對轉型正義的了解。對處理紀念緬懷威權統治者的象徵，學校宜循民主程序，秉持理性、參與及多元價值，以公開溝通、凝聚共識方式妥適處理，並藉由課程教學及教師增能研習，來深化學生對轉型正義的體認。

(旺報 )