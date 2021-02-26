國內疫情趨緩，年前將尾牙延期改以春酒犒賞員工的企業增加，台北文華東方酒店即日起至3月31日特別推出「金牛賀歲」微型春酒專案，館內米其林一星雅閣中餐廳、米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳，以及M.O. Bar提供多樣化的包廂場地，不論是精緻道地的中式米其林星級佳餚、摩登當代的豐盛義式料理，還是時尚誘人的美酒佳釀，中、西美食饗宴都可為企業安排春酒派對、餐宴。另外，大宴會廳亦精彩推出「牛轉錢坤」春酒饗宴專案，每桌(十位) 25,800元起，滿足企業行號的各式需求。

台北文華東方酒店內的「雅閣」中餐廳，連續3年獲得米其林一星，金牛賀歲專案安排午、晚間時段每桌(十位) 36,800元起，精選佳餚包含海味濃郁的芙蓉海鮮燕窩羹、風味獨具的臘味芋絲蒸龍膽斑柳、以及招牌雅閣炒飯等，並加贈每桌2瓶紅酒，活動主辦人可獲贈Bencotto五道式晚間套餐兩客或90分鐘「東方精萃」芳療療程體驗乙次。

摩登現代的「Bencotto」義大利餐廳，連續3年榮獲「台北米其林指南」餐盤推薦，由義大利主廚雅克柏．弗西 (Iacopo Frassi) 以當令新鮮食材帶來義式風情饗宴，美國頂級牛菲力、香煎馬頭魚等經典佳餚，是不能錯過的絕美滋味。位於開放式廚房旁特別設計的主廚餐桌，可容納多達12位賓客，而Bencotto包廂可容納多達50位賓客。凡18位(含)以上賓客於Bencotto包廂舉辦春酒尾牙聚會，即可享用四道式客製午間饗宴每位2,500元 起，五道式客製晚間饗宴每位3,500元起，每位賓客加贈義大利迎賓氣泡酒Prosecco乙杯。活動主辦人可獲贈雅閣季節套餐兩客或90分鐘「東方精萃」芳療療程體驗乙次。

台北文華東方酒店五樓的M.O. Bar，設有2間私人包廂，提供賓客不受打擾的私密空間，可容納20人的私人包廂是小型派對同樂的首選。凡15人以上預訂M.O. Bar專屬包廂，1小時每位1,188元、2小時每位1,488元，即可無限暢享精選紅白酒、啤酒、Highball飲品、馬丁尼(百香果、荔枝、黑咖啡) 與軟性飲品，以及派對佐酒小點，包含台式鹽酥雞、時蔬春捲、松露帕馬森起司薯條。活動主辦者可加碼獲贈Bencotto五道式晚間套餐兩客或90分鐘「東方精萃」芳療療程體驗乙次。

台北文華東方酒店大宴會廳即日起至3月31日推出「牛轉錢坤」春酒專案，提供三種方案供選擇：周一至周四精緻中式宴席每桌(十位) 25,800元起，澎湃中式宴席周五至周日每桌(十位) 28,800元起，而全日期適用的豪華中式宴席則為每桌(十位) 32,800元，席間可享啤酒、果汁、汽水暢飲，每桌兩瓶精選進口紅酒；訂席6桌即贈6,000元台北文華東方酒店餐飲抵用券，桌數越多送越多。所有價格皆須外加一成服務費。

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