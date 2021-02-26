台灣年度攝影盛會─新光三越國際攝影聯展26日起於台灣信義新天地A9開展；新光三越文教基金會董事長、也是新光三越集團副董暨總經理吳昕陽談及父親15年前創立攝影展仍感到激動，除了籌備下半年紀念展，他同時也宣佈明年起將撥一定比例經費開展贊助攝影創作培育計畫，持續推展攝影藝術。

吳昕陽說，新光三越攝影展「SKM PHOTO」是已逝董座吳東興因愛好攝影，期透過自屬百貨、通路力量建構一個平台，提供所有愛好攝影的朋友互相交流、切磋，進一步與國際攝影創作者融合、甚至走向國際；15年來基金會累計上萬件作品參與、1,500位創作作品在新光三越百貨各大店巡迴展出，緊接著文教基金會下一個15年將致力攝影創作者培育計畫，明年起將贊助創作提案計畫。

吳昕陽指出，父親雖然他已經離開，但這次的攝影展仍有他精采的作品，從2007年到2020年15年來的作品共計40件，以「光景」為題展出；與吳東興因「三三會」結緣老友南僑集團會長陳飛龍更坐著輪椅到場觀展，陳飛龍看著吳東興所拍大稻埕多幅作品更是不勝噓唏。

去年2020疫情年，吳東興最後遺作就是在士林官邸的鬱金香花展拍攝，繁花絃麗也成了吳昕陽最深刻的作品，去年此時，他還陪著父親吳東興一起看展，心底感觸很多，他也分享，父親常為catch一瞬間夕陽、日出、浪花等變化，守了好幾天，拍完後也會在全家用餐後拿出所有照片跟家人分享。

新光三越集團不僅新光三越文教基金會連辦15年國際攝影聯展，且旗下子公司法雅客亦連辦多年24小時攝影賽事，皆成為國內攝影界盛事，今年國際攝影展除了延續過往有吳東興攝影個展外，更首度與美國紐約Anastasia Photo藝廊共同聯手邀請全球年度照片獎、PDN攝影年鑑與美國攝影等大獎的以色列紀實攝影等，以及台灣首位水下鯨豚攝影師金磊等作品聯展，總計28位攝影師、277幅影像創作。

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