後疫情時代，民間投資呈現本土企業、外商加碼、臺商回流三箭齊發；國發會副主委高仙桂表示，今年民間投資首度突破新台幣4兆元，不僅創下歷史新高，投資率更有機會攀升至23.47％；高仙桂表示，民間投資熱絡，將拉動消費、投資、出口成長「三駕馬車」，對主計總處預測今年經濟成長率達4.64％有信心。

民間投資規模突破4兆元，高仙桂指出，對今年台灣經濟成長的貢獻為0.75個百分點，雖然遠不如消費、出口的貢獻，但投資卻與出口、消費呈現連動性，半導體、5G大廠資本支出增加，以及微軟、Google外商投資，不僅有助於提供工作機會、拉抬薪資，也會同步帶動消費、出口成長。

簡言之，民間投資拉長時間來看，對經濟將產生加乘效果，不僅長期經濟成長表現具潛力，更能進一步協助產業轉型。

高仙桂進一步表示，自陸美貿易戰後，近2年民間投資就有顯著成長，今年更一舉突破4兆元，半導體產能仍供不應求；根據國發會報告指出，民間投資金額創新高與半導體、5G、綠能、車用投資擴增等有關，半導體供應鏈已在台灣形成聚落，上、中、下游企業大舉提高資本支出，產業聚落將更為完整。

值得留意的是，ICT產業發展趨勢，我國近年來對智慧財產投資占比攀升，從2011年的24.3％提升至29.6％，反映投資內涵朝知識資本提升，有助產業創新能量厚植，在半導體、ICT毛利率提升下，高仙桂預估，製造業附加價值率已突破30％。

(中時 )