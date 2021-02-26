位在北市溫州路上的「臺靜農故居」命運多舛，過去歷經險被所有權人台灣大學拆除的風波，最終獲紀念建築的文資身分，成功保留，今通過台北市文資會審議通過修復及再利用計畫，未來將提供臺靜農常態展，並設置人文講堂，最快今年底動工，預計明年6月完工、10月對外營運。

台灣大學是百年歷史的老校，校園文資也相當重要，臺靜農在台大任教27年，曾任台大中文系主任，任教近30年，雖僅在故居居住6個月，卻也是在台僅剩能與臺靜農連結的地方。

臺靜農故居在民國95年、107年兩度遭文化局認定「不具文化資產價值」，去年傳出台大擬發包拆除引起外界關注，多名文資人士重新提報為文化資產，台大校長管中閔也親赴文資會審議，最後將「臺靜農故居」登錄為紀念建築，歷經半年多時間，台大委託建築事務所規劃的修復再利用計畫已完成。

台大表示，台大將自行經營「臺靜農故居」，不做任何商業用途，規劃復原臺老師書房，讓「龍坡丈室」再現，並提供臺靜農生平事蹟與學術藝文的常態展，不定期策展師生藝文作品及知名書法、國畫、篆刻家開展，設置人文講堂空間。

該案由台大副校長周家蓓率工作小組，自去年6月15日起定期召開達14次工作會議，並在同年12月通過台大校級委員會審查，該案歷經台北市文化局2次專案審查會議，今獲文資審議委員會全數通過，完成故居修復及再利用計畫書，預計6月完工，明年10月對外營運。

此外，1927年創建的「金義合行」，位於萬華車站對面，所有人陳氏家族捨棄建設14層樓高的商辦大樓，轉而申請為古蹟，今在台北市文資會議獲出席文資委員一致通過登錄為直轄市定古蹟，預計最快半年內，提出修復及再利用計畫，未來陳家打算做文教空間，也能借出空間讓社區使用。

(中時 )