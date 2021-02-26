買房租屋，最怕遇到有問題的房子，無論是房子本身建造問題、凶宅、鬧鬼等，都令人避之唯恐不及，台中市某國立大學附近，有一處社區曾發生過命案，且當地人都知道該區晚上不平靜、環境複雜，還有住過該區的網友透露，自己差點命喪租屋處。

不久前許多網友在不公開社團上討論到凶宅，其中一名網友透露，因為自身體質關係，也曾在發生事故的社區住過一段時間，期間發生不少恐怖事件，該網友也直指該區風水、磁場真的很有問題，而此社區就是上述提到的位於某大學附近，有許多大學生、上班族等族群在此租屋。

該名網友分享住在該社區的日子裡，發生的總總事蹟，他說某次10號忘記匯房租，房東直接帶人到住處查看，就怕有人輕生；且退房不敢進去清點物品，而是給管理員紅包，拜託對方進去查看，後來網友才從管理員口中得知，住對面的房客燒炭、隔壁房客也輕生、另一邊的房客突然暴斃，還有住在網友樓下的房客連夜搬家，因為同層樓有兩人過世，直到很久才被發現。

後來網友從不斷出事的A棟搬到隔壁B棟，想不到B棟「更兇」，形容「這裡是心目中，台中最可怕的租屋處」，且住進去後，不管做什麼生意的虧錢，想搬家還無法馬上搬走，期間還生了醫生也找不出病因的疾病，每天被壓，直到失聯6天，朋友因為找不到人，才衝到租屋處救人，「真的差點死在裡面」。

同志慘忍分屍案震驚社會，圖為死者家屬回命案現場招魂（圖／中時資料照）

台中人避之唯恐不及的社區，其中最震驚社會的命案，就是2008年發生在這裡的同志情殺分屍案，主嫌黃家慶因為刑案纏身，突發奇想找來替死鬼冒用身分，與當時的男朋友林靈里，密謀殺害也是同志的黃士翰，兩人謊稱要做人體藥物試驗，將肌肉鬆弛劑、呼吸壓抑劑混合，且用足以致死的劑量，注射至黃士翰體內。

等黃士翰沒有生命跡象後，接著用電鋸、菜刀將屍體支解成十五塊，並淋上滾燙熱水，讓血水凝固，最後丟棄荒野，檢方至今仍無法拼湊黃士翰完整身軀，可見黃家慶手段極度兇殘。

其實從網路上搜尋關鍵字，如果有人想在此租屋，都會被不少網友勸退，不僅發生過許多命案，當地人認為這裡出入人口複雜，出現全副武裝的警察也見怪不怪，不過，此處租金便宜，也是吸引租客入住的最大誘因。

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