高通技術國際有限公司（Qualcomm Technologies International, Ltd.）看好無線音訊市場有望持續發展，先前推出的藍牙音訊系統單晶片（SoC），成功打入鐵三角、漫步者及B&O等知名品牌供應鏈。高通指出，未來將持續推動無線音訊新時代。

音訊產品使用現狀研調報告2020為橫跨多個地理區，針對數千名音訊消費者的調查報告。該報告指出，大多數使用者對於其無線音訊裝置能提供新使用案例和新功能有持續的需求。

隨著真無線耳機數量在全球爆炸性的成長，更持久的電池續航力、改善與智慧型手機的互通性、主動降噪、喚醒詞啟動語音助理和聽力增強等都成為了消費者所追求的功能。

此外，遊戲和影片媒體消費的普及也推動了對藍牙無線音訊連線低延遲度的需求。高解析度的音訊仍然是各種音訊裝置間主要的差異化因素。消費者對可攜式藍牙音響的需求仍然很高，而音響連網、以雲端為基礎的語音助理、卓越的音質和升級的攜帶性等功能則最受重視。

著眼於這些快速變化的需求，高通以豐富多樣的音訊產品組合提供多項技術進展，包括領先業界的藍牙音訊系統單晶片，可提供超低功耗效能、卓越的藍牙連線能力和先進的處理能力。

高通表示，我們的產品組合包括一系列高效能的技術，例如高通TrueWireless Mirroring、高通aptX Adaptive、高通cVc 回音消除（Echo Cancellation）和噪音抑制（Noise Suppression）、高通自適應主動降噪（ANC）技術 以及支援喚醒詞啟動語音助理，旨在進一步幫助音訊OEM廠商開發功能豐富的音訊產品所設計。

高通技術國際有限公司副總裁暨語音、音樂與穿戴式裝置總經理James Chapman表示，我們致力於協助客戶引領無線音訊的演進。最新一代的裝置能使全球消費者享受更豐富的聲音、更直覺的聽覺體驗和更廣泛的使用案例。

James Chapman說，我們特別打造了高度整合的平台，使各音訊品牌能簡化開發下一代複雜、功能豐富和強大的藍牙音訊產品的過程-即使在最小的外形尺寸中也能擁有更持久的電池續航力。我們將會持續為未來發明智慧及嶄新的音訊技術。

(工商 )