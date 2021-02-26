《樓蘭女》由雙國家文藝獎得主魏海敏、吳興國擔任主演，結合京劇唱腔與西域曲調，描繪女性因遭逢愛情背叛，不惜殺子的激烈心路歷程。（當代傳奇劇場提供）

疫情年代，悲劇更顯其張力。近期台北、高雄兩地，都將有希臘三大悲劇之一《米蒂亞》登場，包括當代傳奇劇場的《樓蘭女》以及荷蘭阿姆斯特丹劇團現場直播傳送到台灣劇院的《米蒂亞》，分別以東、西方不同的戲劇手法，重新詮釋這部經典作。

《樓蘭女》由雙國家文藝獎得主魏海敏、吳興國擔任主演，結合京劇唱腔與西域曲調，描繪女性因遭逢愛情背叛，不惜殺子的激烈心路歷程。

吳興國形容，米蒂亞故事是一場王與后的對決，「我演的角色頡生，用現代人的眼光來看，是渣男、懦夫，每次出場就是要增加樓蘭公主的怨恨，要讓她淚水直流。」

魏海敏表示，從現代人的眼光來看，樓蘭女不太會處理感情，「她一心一意只想著愛情，無法理解頡生想復國的心情，而頡生也不理解樓蘭女的執著，兩人可說三觀不合。」

阿姆斯特丹劇團的米蒂亞，由導演西蒙．史東重新詮釋，結合美國90年代的真實事件，描述一名醫生經歷痛苦婚姻後，放火燒房子，並燒掉自己孩子，和原始希臘悲劇，米蒂亞公主為了愛人不得而不惜殺掉自己子女，有類似的處境。

《樓蘭女》將於2月27日、28日，在高雄衛武營歌劇院登場，阿姆斯特丹劇團的《米蒂亞》，將於3月3日在台北國家戲劇院與荷蘭連線播映。

(中時 )