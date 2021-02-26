占地5.6公頃的溪湖中央公園比號稱彰化秋紅谷的圓林園滯洪池公園大了2倍，是南彰化新亮點；但完工驗收後續維護管理權責，縣府、地方公所彼此態度卻曖昧不明，恐淪為三不管公園。（謝瓊雲攝）

溪湖中央公園占地5.6公頃，最大亮點是分齡使用的四區特色遊戲場，鄰近私人墓園的高野盪鞦韆引發熱烈討論，假日傍晚仍吸引大批親子前來體驗。（謝瓊雲攝）

7公尺高葡藤堡攀爬滑梯遊戲場，是一大特色亮點，依現行法令規定，適合12歲以上、18歲以下兒童使用。（謝瓊雲攝）

溪湖中央公園規畫分齡分區地景式遊戲場，高野鞦韆等眾多特色遊具，晨昏時在環形步道可見民眾快走、慢跑，還有滯洪綠地、學習中心、休憩涼亭與公廁等，設施十分完善。（謝瓊雲攝）

會生不會養？彰化縣政府爭取前瞻計畫，斥資2億元規畫20公頃溪湖城鎮之心休閒綠地，其中面積最大的溪湖中央公園去年完工後，今年2月8日完成驗收，吸引大批親子遊客搶鮮體驗；不過啟用後究竟由誰負責維護管理，縣府、地方公所仍然喬不攏，恐淪為三不管公園。

占地面積5.6公頃的溪湖中央公園，緊鄰溪湖糖廠、湖南國小，從北邊弘農路入口兩側、南邊台糖小火車軌道旁，均設有入口停車場，雖不比台中中央公園，但新春期間、周休例假日，仍吸引大批民眾前來體驗。

除了7公尺高葡藤堡攀爬滑梯、分齡地景式遊戲場，高野鞦韆等眾多特色遊具，晨昏時在環形步道可見民眾快走、慢跑，還有滯洪綠地、學習中心、休憩涼亭與公廁等設施，十分完善。

因公園原屬第五公墓用地，遷葬後旁邊仍有私人墓園，公所去年即協調地主陸續遷葬，網路上仍引發熱議，「高野盪鞦韆」遊戲場號稱「墓景第一排」；包商去年即種下台灣欒樹，未來長成綠籬即可在視覺上阻隔視線。

縣府城觀處長田飛鵬表示，中央公園整體工程驗收剩台電高壓電部分尚未完成，春節前夕也已經協調好，請公所先行協助環境清潔維護，等全部驗收完成後將會交由溪湖公所接管。

至於家長在網路社群反映遊戲場分齡分區未確實、遊具使用年齡限制應調整，部分滑梯設置恐容易造成兒童受傷等意見，縣府強調年齡限制乃根據現行法令訂定，其餘意見將列為改善參考。

溪湖鎮長黃瑞珠則說，公所原則上樂意協助管理維護，但公園仍有許多缺失，且目前仍在包商1年保固期內，將待缺失完成改善後才會進行點交接管；屆時盼能爭取縣府同意補助維護管理經費。

有彰化秋紅谷之稱的圓林園滯洪池公園完工後一直是由縣府自行管理，占地大1倍的中央公園，還有2處小型滯洪綠地，周邊卻未見設置救生圈；縣府希望委由地方公所接管，又不願承諾補助維運經費，遊具使用年限、後續修繕管理皆事涉專業，縣府應主動負起責任輔導、協助公所共同維運，才是縣民與地方之福。

(中時 )