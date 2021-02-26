大陸海關總署今天宣布「暫停進口台灣菠蘿（鳳梨）」，國台辦發言人馬曉光表示，2020年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的菠蘿中截獲檢疫性有害生物。精神科醫師蘇偉碩認為，經濟部長王美花該為台灣鳳梨啟動WTO的緊急磋商程序了，向陸方提出緊急磋商的要求，儘快以尊嚴、平等、互惠的原則解決鳳梨輸入受阻的問題。

蘇偉碩26日臉書貼文指出，根據農委會統計，台灣一年出口鳳梨約42萬噸，去年輸往中國大陸的鳳梨有4萬2121公噸，佔約10分之一，金額約新台幣14億元。

他稱，由於事出突然，我方與陸方俱為WTO的會員，有平等磋商解決貿易摩擦與爭端的權利，經濟部應立刻請國貿局透過我方駐WTO代表處向中方提出緊急磋商的要求。農委會緊急應變轉移出口地和鼓勵國內消費量的措施固然不得已，是否足以消化高達4萬公噸的鳳梨不無疑慮，但勢必影響鳳梨市場價格和農民收益。

蘇偉碩強調，要正本清源的解決台灣鳳梨問題，仍必須透過WTO的管道要求雙方磋商解決，方能維護我方農民和貿易商的正當權益。

對於台灣鳳梨銷陸受阻，有網友回應，「兩岸和平交流，經濟運作才暢通，但這樣民進黨政府就騙不到票了」、「國軍大概慘了，下個月天天吃鳳梨」、「又要賺人民幣，又要瞎挺民進黨」、「心！有政府，會補助」。

民進黨發言人簡舒培則對此表示，台灣的鳳梨年產量約42萬噸，2020年外銷佔一成約4.6萬公噸，其中輸往中國約有4.2萬公噸，占比逾9成。然而中國卻在產季前突襲禁止台灣鳳梨進口，不難讓人聯想起，中國是想複製去年制裁澳洲葡萄酒的手段，對台施行經貿威脅。

《美花，你該為台灣鳳梨啟動WTO的緊急磋商程序了》 中方宣布自3/1起全面暫停受理台灣鳳梨報關。根據農委會統計，台灣一年出口鳳梨約42萬噸，去年輸往中國大陸的鳳梨有4萬2121公噸，佔約10分之一，金額約新台幣14億元！ ... 由蘇偉碩醫師的543 發佈於 2021年2月26日 星期五

(中時新聞網)