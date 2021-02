上映多年仍熱力不減,《冰雪奇緣》電影交響音樂會再度登台,由百老匯歌手楊呈偉、森下迪娜,以及台灣歌手劉軒蓁、陳章健擔任主演,他們將演唱艾莎、安娜、漢斯與阿克、雪寶等角色。

森下迪娜來自日本,她曾在紐約百老匯飾演《西貢小姐》、《悲慘世界》,而楊呈偉同樣是百老匯知名歌手,過去曾創立劇團,製作音樂劇《鋪軌》、《囍宴》、《尋找新家園》等。

演出方式為大銀幕播映電影,加上現場樂團演奏和歌手演唱,預計演唱內容包括主題曲〈Let It Go〉,還有〈Do You Want to Build A Snowman〉、〈For The First Time In Forever〉等。

《冰雪奇緣》電影交響音樂會將於3月1日、3月4日在台北國家音樂廳,3月6日在台中國家歌劇院,3月7日在高雄衛武營歌劇院登場。

(中時 )