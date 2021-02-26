台新藝術獎公布入圍名單，編舞家陳武康以舞蹈呈現個人生命史、與編舞家傑宏．貝爾合作的作品《攏是為著．陳武康》，以及藝術家林亭君、張欣和利安．摩根，觀察疫情帶給世界的改變，合力打造作品《日月潭是一個水泥盒》都入選。

今年台新藝術獎共有9位提名觀察人，包括王柏偉、王寶祥、吳介祥、林育世、高俊宏、張啟豐、黃大旺、蔡佩桂與魏琬容，以全年度親臨展演現場、書寫評論並獨立提名的作業模式，在2月下旬選出15組入圍作品，將競逐獎金各1百萬元的表演藝術獎、視覺藝術獎，以及不分類的年度大獎，獎金為150萬元。預計6月5日頒獎典禮現場揭曉三大獎項。

陳武康曾獲德國科特尤斯編舞大賽首獎、台新藝術獎，《攏是為著．陳武康》內容描述他的舞蹈人生，原是一名和爸媽泡舞廳的小男孩，長大後到紐約闖蕩跳現代芭蕾，又轉為編舞家的人生故事，以8段舞蹈表現29年的跳舞人生。

《日月潭是一個水泥盒》核心編創成員是林亭君、張欣和利安．摩根，他們帶觀眾從台北迪化汙水處理廠，走進台北試演場，最後進到一座人工打造的植物溫室，聆聽預先錄製的植物聲音，以及現場演奏音樂，在音樂裡沉澱自我，並藉此想像未來世界的可能性。

第19屆台新藝術獎入圍名單如列，詳細資訊以台新藝術獎公布為主：

《未完成，黃華成》張世倫

《台北機電人2.0：訊息瘟疫》張碩尹、鄭先喻、廖銘和

《成忘老太太，湯皇珍2019行動計劃》湯皇珍

《快要降落的時候- 王湘靈個展》王湘靈

《我媽媽是個好德國人》黃立慧

《秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方》高森信男

《假使敘述是一場洪水－劉玗個展》劉玗

《日月潭是一個水泥盒》林亭君Ｘ張欣X利安‧摩根

《Better Life？ 》聚合舞Polymer DMT

《白蛇？! —小丑們的終局之戰》沙丁龐客劇團

《再 見》賴翃中 (翃舞製作)

《苔痕》FOCA福爾摩沙馬戲團

《皇都電姬》阮劇團

王大閎建築劇場Ｘ葉名樺《牆後的院宅》

《攏是為著‧陳武康》陳武康Ｘ傑宏．貝爾

(中時 )