41歲女星趙小僑與劉亮佐結婚4年多，為了求子吃盡苦頭，日前好不容易開心分享試管嬰兒成功的喜訊，未料卻在第二次產檢時，發現16周寶寶胎停了，讓夫婦倆心都碎了，趙小僑更忍不住難過情緒，１個人躲在房裡痛哭。對此，台北長庚產科名醫蕭勝文也向媒體分析趙小僑保不住寶寶的幾個可能原因。

趙小僑忍痛宣布好不容易求來的寶寶，16週胎停了，她雖然堅強表示「我們千萬不能因為這種無法預知的恐懼而失去對生命的期待和努力」，但仍忍不住難過情緒，深夜一個人躲房痛哭。

據ETtoday報導，產科名醫蕭勝文稱41歲趙小僑已算是高齡產婦，染色體有問題的比率也會提升。約莫在懷孕6週時可以測到寶寶心跳聲，若是第一孕期心跳停止，有超過一半機率為染色體或免疫問題，導致流產。

蕭勝文更推測趙小僑16週寶寶胎停的原因，他說因趙小僑已算很大的週數，需觀察是否母親患有子癲前症，還是糖尿病等內科方面疾病，同時也不排除是胎兒在成長過程中，胎盤或臍帶動脈血流阻力較大等狀況引起。

趙小僑遺憾宣布寶寶沒了，經紀人坦言夫婦倆這兩天還在悲痛中，「我只能說小僑真的很堅強，我已經哭了兩天，更別說僑和斗哥」。至於趙小僑夫婦會不會繼續求子？經紀人透露，一切先養好身體再說。

(中時新聞網)