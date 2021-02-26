【回憶殺】34歲港星雷凱欣10年前因為演出三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，在片中露2點爆紅，未料隔年就為愛淡出演藝圈，沒想到消失6年再被捕捉到身影，竟然悄悄當媽了。

雷凱欣中學畢業後即踏入演藝圈，於2000年參加香港有線電視YMC台的VJ選舉獲得亞軍，順利成為VJ，後來加入3人女子組合3G，但最後解散，之後改走性感路線，以36F豐滿上圍作為亮點，還與黃榕組團Sexydolls，被港媒形容是「大波Twins」，後來她更轉往台灣發展，在酒吧表演，被封為香港波神。

雷凱欣原本被封為波神，因演出《肉蒲團》被觀眾成為「（林弘斌攝）

雷凱欣當年來台出席活動，看到一旁女星擺性感pose拍照，不干示弱地也想要擺弄性感的pose。（李開明攝）

可是這段期間，雷凱欣依舊沒打出知名度，直到2010年演出《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，讓她一脫成名，隔年作品上映後人氣急升，還因此被網友封為「雷神」，雷凱欣還因為此片受邀到日本成人電視台接受訪問，成為第1個受訪的香港籍華人女星，名氣大開。

雷凱欣一夕爆紅後，2012年就爆出和車行小開陳智聰熱戀，傳出她為了洗白過去的裸露演出而淡出演藝圈，從此在螢光幕前消失匿跡，直到2018年被目擊和陳智聰抱著小孩現身東京，才又引發關注。

雷凱欣升格人母後，常在網上分享育兒日常。（圖／翻攝自雷凱欣IG）

雷凱欣隨後即在社群網站發文認了當媽，坦言從小志願就是當個家庭主婦，當了媽媽後才知道為人母的辛苦，更自嘲以前曾被稱作性感女神，現在身材走樣也都沒關係，並對兒子感性喊話：「我可能並不是一個好媽媽，自問學歷也很差，不知道應該怎樣去教導你，但是我會盡力和你一起開心快活，陪伴你一起去學習，我不需要你和別人比較，我只要你有個輕鬆的童年，我也會好好的保護你。」字句間洋溢滿滿母愛，現在雷凱欣的社群網路不時曬育兒的溫馨日常，實現了當家庭主婦的童年夢想，享受平淡的幸福。

(中時新聞網)