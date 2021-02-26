《路透社》26日報導，英國王子哈利日前在洛杉磯接受脫口秀主持人柯登(James Corden)訪問時，吐露自己離開英國、卸下王室身分，全是因為「有毒」的英國媒體正摧毀其心理健康；他還強調雖然已卸下皇室職務，卻絕不會脫離公益活動。

在接受「深夜秀」訪問時，哈利談到自己並沒有一走了之，而是稍微退一步喘口氣。他表示，「整個環境非常的困難，我想很多人都看在眼裡。我們都知道英國媒體是甚麼樣子，它們的惡毒正催毀我的心理健康。所以我做了任何丈夫與父親都會做的事，我必須讓我的家庭遠離這裡」。

哈利還提到，不論女王決定如何，他關心的議題絕不會撒手不管；不過，由於他服役長達10年，失去皇室贊助人，特別是軍職頭銜讓他與軍中的聯繫中斷，並因此感到難過。「但我的生活就是公益人生，不論我人在何方，這都不會改變」。

他也形容網飛(Netflix)熱映的「王冠」，不過是齣虛構女王與其家庭生活的連續劇，所有的劇情是在真實的基礎上大幅改編。「片子讓你掌握王室生活方式的輪廓，將責任與服務置於家庭與個人之上，並產生壓力與種種結果」。不過，「相較於戲中對我家庭與妻子的詮釋，現實裡王室讓我感到更自在。這部戲明顯就是小說」。

2020年1月，哈利與梅根宣布退出皇室職務並遠赴大西洋彼岸展開新生活，為英國王室帶來震撼彈。時隔1年後，白金漢宮日前宣布，女王孫子哈利與其妻子梅根正式告別王室；未來兩人不會以王室工作成員的身分回歸，並放棄所有贊助頭銜。

《路透社》指出，早在哈利一家人移居加州之前，哈利伉儷就曾吐露英國小報對梅根的惡行。由於梅根的父親是白裔，母親則是非裔美國人，媒體對其報導無疑等同霸凌或種族主義。

不過，熟悉王室事務的人則認為，哈利夫婦其實很熱衷於透過媒體宣傳自己，只不過必須在他們的條件下進行。最明顯的例子便是其日前宣布自己的第2個孩子即將問世，而他們接受歐普拉的深度訪談，預計將於3月7日播出。

(中時新聞網)