2020年新台幣不畏疫情升升不息，中央銀行進場買匯調節穩定匯率，根據央行公布的第四季國際收支，央行準備資產因此大幅增加278.4億美元、創歷史單季新高，全年則是增加483.4億美元、為史上次高，僅少於2009年的541.31億美元。

央行統計顯示，2020年第四季經常帳順差273.3億美元，低於第三季的286.5億美元，未再創新高，但全年順差942.8億美元，則創歷史新高紀錄。第四季金融帳淨流出22.2億美元、創十年半新低，但連續42季淨流出，累計達5,286.3億美元，約當新台幣15兆元或逾7年的全國稅收總和，至於全年淨流出500.4億美元、創7年新低。

央行官員表示，經常帳順差衝高，主要來自商品貿易順差增加，及服務收支逆差第四季轉為順差13.8億美元，其中貨運收入季增32.34億美元、創新高，且全年100.85億美元、也創新高，加上旅遊收支逆差縮小，第四季逆差僅1.34億美元。

金融帳淨流出第四季大減，央行官員指出，主要是居民對外證券投資減少，即銀行及壽險業的海外投資熱度降溫，還有ETF部位減少，且外資由匯出轉匯入的結果。

央行準備資產增加創單季歷史新高，央行官員說明，主要因當季新台幣升值，央行進場調節維持匯率穩定，反應在外匯存底大幅增加的效應。統計新台幣從2019年底至2021年2月26日收盤28.306元，累計升值達6.36％。

(工商 )