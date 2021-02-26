國發會副主委高仙桂26日表示，隨著我國半導體產業的持續投資，估計去（2020）年製造業附加價值率升至逾30％，預期未來幾年附加價值率還會再升高。

高仙桂與媒體茶敘以「台灣投資續登高峰」為題指出，在本土企業、外商及回流台商三箭齊發下，估計今年我國民間投資將首度突破4兆元，這些投資將促成半導體先進製程及供應鏈在地化，同時推升台灣製造業的附加價值率。

國發會指出，我國製造業附加價值率曾於2011年降至19.9％，此後隨著廠商積極投入研發，帶動產業升級，2019年升至29.9％，2020年的數字雖然還沒公布，但高仙桂表示，從半導體業毛利往上提升研判，2020年製造業附加價值率必然會超過30％，未來幾年還會再升高。

高仙桂表示，民間投資是驅動生產潛能及提高附加價值的關鍵因素，在政府持續改善投資環境下，去年投資率（國內投資占GNI）已升至23.0％，今年估計會升至23.47％，創下近11年來最高。

(工商 )