張信哲26日宣布將在下月推出新專輯《就懂了》，他過往唱紅經典歌曲，近年來還致力完成華語樂壇創舉，走遍全球展開創作營，他在2019年排開百忙行程，飛過大半個地球，親赴瑞典首都斯德哥爾摩的創作營，與西方得獎新銳製作人Eric Lewande、Gavin Jones閉關創作半個月，跨國合作，用心打造出新專輯多首新歌。

張信哲當時在瑞典拍攝〈就懂了〉MV，穿梭在斯德哥爾摩街頭、地鐵及諾貝爾博物館等知名景點，別有風情，導演安排張信哲在古董店相遇一個外國小男孩，但小男孩拍攝時，心情緊張，導演希望小男孩展開笑顏，但越提醒小朋友臉就越僵，張信哲展現頗佳外語能力，立即安撫男孩的情緒，還講起有關沙漏的故事，小男孩終於放輕鬆笑開。

他與團隊赴當地的白船青年旅社拍攝，恰巧碰到瑞典多年來最強烈的狂風，現場所有器材、道具都被強風吹得人仰馬翻，唯有導演和張信哲依然淡定，張信哲輕鬆的撥了吹亂的頭髮，笑說：「就是要這麼大的風才有乘風破浪的感覺。」昨宣布新作好消息，剛好適逢元宵佳節，他開心向最愛的粉絲，拜個晚年，祝福：「祝大家心想事成、圓滿如意、元宵快樂。」

張信哲花許多時間籌備新作，將在3月推出新專輯。（潮水音樂提供）

(中時 )