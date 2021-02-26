熊仔近來推出新歌〈88BARS〉，獲得好評，他將與Leo王、大支、剃刀蔣成為台灣第一個嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》的導師，熊仔新歌正是他假想自己是《大嘻哈時代》參賽者，為了奪冠所寫下示範曲，運用國語、台語、英語、日語，更在10秒內狂唸120個字，再度秀出快嘴實力。

熊仔的新歌饒舌，不只考驗饒舌實力，也很耗費體能，因此他平時勤做重訓運動，再加上每日慢跑5公里，增加肺活量，身形越趨精實，也讓演出這首歌的狀態更上一層樓，他笑說：「這首歌真的很考驗體能，好險平常有在鍛鍊，尤其拍MV時，這種感覺更明顯。」

熊仔常與粉絲在社群互動，也在Pocast經營有成，他日前邀請饒舌歌手春艷、DAC分享新作品，熊仔憶起曾經很嚮往在演出中，直接跳下舞台與歌迷大玩波浪舞，在某次演出一時興起便往觀眾席跳，但沒抓準距離，意外壓倒台下觀眾，他直呼：「很糗！」特地想要送上專輯致歉，還被對方冷回：「我又不是來看你的。」氣氛尷尬。

(中時 )