北市路外停車場將全面設置充電車格 柯文哲：差別費率計價 增加週轉率。（北市停管處提供／吳康瑋台北傳真）

北市路外停車場將全面設置充電車格 柯文哲：差別費率計價 增加週轉率。（北市停管處提供／吳康瑋台北傳真）

北市近年大推電動車，但電動車充電格位仍然不足，北市停車管理工程處預計今年底在所有公有停車場內，都設置充電車格，並從明年啟實施差別費率，若車主沒充電卻停在電動車格位，每小時停車費將加收10元，但市長柯文哲則認為，電動車數量快速攀升，應該在確定原則後，馬上發布命令實施，要聰明執政， 3個月內解決。

柯文哲指出，北市電動車登記數量穩定增加，2019年到2020年就成長一倍，從2千多台增加到4千多台，預估到2021年底，將再翻倍成長至8千多輛，對此，北市公有停車場也陸續建置電動車位，截至去年為止，僅完成設置345格，數量上仍不足提供市民使用，因此市府仍加緊趕工。

柯文哲表示，公有停車場內建置的電動車格設施包括充電柱、地鎖、LED跑馬燈等設備，未來待全市50座公有停車場都設置完成後，即刻啟動差別費率及累進費率，充電柱格位每小時加收10元，提高格位周轉率，並維持全市公有停車場收費一致性。

柯文哲強調，若要鼓勵電動車，電動車在家裡充電還是最優先，再來決定停車場設多少充電柱，因此若有非電動車停在電動車的充電柱車位就要加錢，因為會占用電動車的位子，非電動車會停電動車位要每小時加錢，電動車停進去卻未充電也要加錢，他要求在3個月解決掉，儘早提供市民完善的停車空間。

(中時 )