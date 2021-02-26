義守大學直到26日開賽前40分鐘，才急忙趕到新莊體育館備戰，原來是蘇文儒預估錯誤的出發時間，結果碰上塞車才造成這種窘境，幸好他隨即在場上將功贖罪，帶領義守88比83延長逆轉擊退台灣師大，除了完成17分大逆轉，更把富邦人壽UBA男生組8強複賽首勝搶到手。

全場貢獻13分、14籃板、4助攻、2抄截與1火鍋的蘇文儒，不僅末節還剩27.5秒投進追平兩分球，更在延長賽最後37秒拋進穩住勝局的兩分球，「這兩球都算幸運吧，尤其是延長賽那球，我只是因為進攻時間快到了，隨手往籃框拋而已。」

對於自己為了負責球隊出發時間，卻害了全隊差點大遲到，蘇文儒的解釋是，「當初我以為住在松山區的我們，開車半小時就可抵達新莊，沒想到一上到市民大道高架橋就碰上塞車，才會那麼晚才到球場，還跑到大門口想進場結果不行。」

幸好最後多虧了蘇文儒的「幸運」，才讓義守贏下總教練謝玉娟口中的複賽關鍵戰役，小娟姊說：「我們最多輸到17分，原本這場是放過年假後的第1場，我的內心本來就很抖，上半場才落後那麼多。如今我們穩穩地走，也看到了4強曙光。」

只是義守也賠上不小贏球代價，今天貢獻20分、15籃板的主力中鋒呂威霆延長賽還剩52秒，遭到對方不小心踢到「蛋蛋」只能提前退場，賽後也馬上趕赴醫院檢查，接下來能否繼續上場？還須等待他的恢復情況而定，義守明天將跟衛冕軍健行科大交手。

(中時 )