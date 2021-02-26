北市停車欠費數高達22.8萬件 柯文哲：將全面禁停公有停車場。（吳康瑋攝）

北市停車欠費數高達22.8萬件 柯文哲：將全面禁停公有停車場。（吳康瑋攝）

北市去年停車欠費件數高達22.8萬件，比前一年增加逾七千多件，市長柯文哲26日主持交通會報指出，每年光是催繳、追討欠款，就要耗費許多資源，市府未來將只認車不認人，若民眾車輛欠繳達一週，將禁止進入北市所有的公有停車場，且就算停在路邊，也會被貼上「欠款」公告，預計可解決95％以上的案件。

北市停管處指出，近幾年民眾欠繳停車費的案例層出不窮，其中2018年最嚴重，累計件數66.8萬件，且催繳金額高達7500萬元，直到停管處設置建置管理系統，將遲遲未繳納的催收處分，移交至各執行分署強制執行，且對久停車輛進行拖吊，才讓案件數下滑，去年北市停車欠費件數為22.8萬件，催收金額2650萬餘元。

對此，柯文哲認為，已經欠錢的車輛就不應該放任再次使用公有停車場，政府的公權力還是要硬起來，建立明確的終極停車制度，並嚴格執行認車不認人的機制，只要有欠費逾期未繳的車輛，就應該列為拒絕往來戶，此外，若發現有欠繳車輛繼續停放在路邊停車格，將派員在車上張貼「欠款」等字樣，嚴正警告。

有民眾擔心短期出國兩個月，車輛停放路邊停車格，會不會被到拖吊移車，柯文哲則回應，該處理就要處理，沒有繳費的人，應該全部列拒絕往來戶，建議民眾在出國前，應找個信任的停車場購買月票，簡單避免欠繳疑慮，他還大酸現在公務員當久什麼都怕，根本變成貓怕老鼠的時代，呼籲團隊務必聰明執政，切勿讓欠繳一拖再拖。

對此，交通局長陳學台待柯話音剛落，就急著回應說，北市其實早就有設立嚴格機制，民眾只要欠費超過300元，立刻就有簡訊催繳，若是欠繳大戶，只要一將車停進停車場，市府馬上就監控得知位置，不到幾分鐘執行署就會進行拖吊，絕無放任不管，頗有當眾打臉柯的含義，但最後他還是允諾，市長指示的處分方向，局內會再研議，待明確方案出爐再公佈。

孫姓民眾受訪指出，不管市府是要以嚴格的規範，來要求市民準時繳納停車費，或是另外研議管理方針，她只希望市府能確認方針後，再完整公佈實施，才可以讓市民搞得清楚；陳姓民眾表示，北市府若將停車欠費未繳的市民，直接列為拒絕往來戶，那市民停車需求也會跟著大減，因為每個有開車的人，多少都可能曾有過逾期未繳的經歷。

(中時 )