國民黨主席江啟臣日前與台北市長柯文哲同台出席「願景台灣2030」論壇，藍白合作引發關注。國民黨日前發布數據指出，國民黨網路聲量大增，反觀柯文哲及民眾黨的聲量未提升。對此，民眾黨發言人蔡峻維表示，根據第三方大數據平台資訊顯示，柯、江同台新聞發酵這幾天，柯文哲及民眾黨聲量大幅提升，尤其是柯文哲聲量遠勝江啟臣4倍。

根據QuickseeK快析輿情資料庫分析，柯江同台前一天，兩人聲量不相上下，同台當天柯聲量領先江2倍差距，隔天柯文哲聲量更以4倍差距狠甩江啟臣；進一步分系，雙方從14日到24日區間的文章數量部分比較，柯文哲也以5萬1013筆遠勝江啟臣的2萬2666筆。

蔡峻維表示，國民黨家大業大，長期聲量本來就比民眾黨高，隨著柯江同台消息曝光，藍營內部有很多批評聲浪，討論多自然聲量就比較高，但以負面居多，因此並沒有拉抬到江的聲量，驗證藍白合作議題，並非如國民黨所言，僅國民黨聲量成長。

蔡峻維說，藍白合是定調議題合作，不過，國民黨內部有很多不同的聲浪，甚至有人希望藉由柯江同台拉抬江啟臣的聲量，藍白合轉變成柯江會，但江啟臣未善用黨的機器凸顯個人魅力，以至於新聞發酵後，柯文哲聲量大幅成長，遠勝於江啟臣。

針對國民黨青年部主任陳冠安反擊表示，柯文哲聲量雖稍微比江啟臣高，但憤怒數是江啟臣的4倍，蔡峻維以情緒正負比（P／N值，正面文章總量／負面文章總量，數據大於1代表正面多於負面）分析，柯文哲和江啟臣的正負面聲量，在柯江同台前不相上下，但論壇結束後，柯文哲的P／N值竄升，反倒江啟臣的P／N值呈現下降趨勢，顯示柯文哲在論壇中所談論關於居住正義等民生議題，比起江啟臣的表現，普遍獲得好評。

(中時 )