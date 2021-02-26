將來銀行26日宣布高層人事異動案，資深副總莊瑞德因個人生涯規劃，即日起卸任保險事業中心處長一職。對於莊瑞德將轉戰和泰產險擔任總經理，將來銀行表示恭賀與支持，其職缺將由將來銀行保險發展中心員工暫代。

2020年11月和泰產險因採購作業和人事任命未建立與母集團防火牆機制，保費收費以及出單控管有嚴重內控疏失等3大違反公司治理，被金管會重罰新台幣1,140萬元，且被要求要在3個月內提具整體改善報告，並究責相關失職人員。和泰產險2021年2月初宣布董事長、總經理人事異動案，如今答案揭曉，前中再保總經理蔡伯龍出任董事長，總經理一職則是挖角將來銀行資深副總經理莊瑞德。

莊瑞德曾任職於國泰人壽、台灣人壽、台壽保產險，及保險安定基金總經理，精算、業務管理及策略發展等經驗豐富，兩年前被來銀行挖角，出任將來銀行籌備處營運長及保險事業中心資深副總，負責規劃純網銀的保險相關商品及營運作業流程等，擅長保險科技應用。

目前正在積極申請營業執照的將來銀行表示，莊瑞德自2019年3月加入將來銀行籌備處，籌建人力資源、行政總務、作業管理、保險團隊及各功能規章制度，並負責建立人才制度及薪酬制度建置專案、行舍選址與裝潢專案，同時協助規劃5年發展計畫、預算及設立許可申請。

將來銀行成立後，莊瑞德督導銀行營業執照及系統UAT專案，更籌建保險專才團隊及督導保險業務系統取得ISO 27001驗證，同時規劃純網銀保險代理人業務之商業模式，引入國外成功創新投保體驗，協助奠基將來銀行未來發展之良好基礎。

對於莊瑞德後續之職務規劃，將來銀行表示恭賀與支持，也衷心感謝莊瑞德兩年的服務期間為公司貢獻心力，互動合作愉快，未來也會持續保持良好合作關係。

(工商 )