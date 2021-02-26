《角頭－浪流連》劇組為票房慶功。（吳松翰攝）

謝欣穎（左）終於合體鄭人碩宣傳電影。（吳松翰攝）

電影《角頭－浪流連》上映3周，票房再破記錄，全台累計1.31億，持續霸佔年度票房冠軍寶座，同時也超越前一集《角頭2：王者再起》1.27億元的票房成績。劇組26日開香檳慶功，曾莞婷先前破億在臉書全裸入鏡泡湯的美背，她笑稱2億就換謝欣穎，鄭人碩則霸氣護花，「謝欣穎如果全裸，我就露正面幫她擋！」而四虎黃尚禾、唐振剛、張再興等人則自告奮勇，先破1.5億時一起擠浴缸，讓全場大笑。

曾莞婷分享，當初放上照片後很多粉絲很激動，「最激動大概是我老闆吧！他開玩笑說我沒禮貌，怎麼沒轉過來！」龍劭華也感受到《角頭》系列的人氣，「沒有想到《角頭》讓我紅！粉絲數還暴增」。他在片中全裸演出，被問有無意願效仿曾莞婷送「福利」？他則笑著反問：「我都已經全裸了，是要拿出來玩嗎？」讓導演趕緊阻止說道：「我們好不容易普遍級，不要這樣啦！」

謝欣穎在年後首度回歸劇組宣傳，她表示該片女粉絲很多，自嘲：「我去是多餘的吧！而且超多粉絲來留言，我PO照片就說『該不會在跟碩哥傳情吧？』」現場也首度公開電影插曲〈渡鳥〉的官方MV，集結《角頭》系列3部片的精彩片段，讓謝欣穎看完感動掉淚，鄭人碩也貼心遞衛生紙給她，可見戲裡戲外濃厚的革命情感。

《角頭－浪流連》劇組除了男女主角外，片中角頭老大龍劭華、高捷、柯叔元、曾莞婷、黃尚禾、唐振剛、張再興、王宣、林道禹、黃冠智、監製張威縯、出品人張芷瑄、導演姜瑞智等人再次聚首，也在臉書開直播謝票，隨即吸引超過500名影迷上線互動，接下來228連假到來，票房可望再創新高。

(中時 )