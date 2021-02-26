中國大陸與西方的國防安全專家指出，在大陸經濟從新冠疫情大流行快速復蘇之後，台海與南海的軍事緊張局勢加劇，預計北京將在3月5日召開的全國人大、政協「兩會」中，軍事與國防的年度預算將大幅提高。

《路透》報導，前年底新冠疫情在大陸散播後，去年大陸公布的年度國防開支增長了6.6%，相當於1780億美元，這是30年來年增幅最低的一年。

不過，美國總統拜登上任以來，多次聲稱將在亞太地區與中國進行影響力和軍事抗衡，近幾週美國持續派出軍艦航經台灣海峽，以及在南海有執行航行自由行動，北京為此發出嚴重抗議。

台海情勢因美台軍售而更趨緊繃，大陸加緊對台軍事施壓，持續侵擾台灣西南方防空識別區。圖為共軍轟-6J在台灣附近巡航。（圖／中國軍網）

上海政法學院退休教授倪樂雄說：「中國正面臨韓戰以來最嚴峻的安全局勢」，預計今年度中國的軍事預算將大幅增加，主要原因是美國向台灣出售大量武器，並且在南海常態性地部署航空母艦，法國的軍艦和核潛艇也在南海出現。

他說，從大陸媒體輿論看來，以武力奪回台灣的行動變得更加緊迫，軍事預算必然會急劇上升。

曾任職澳大利亞國防部官員、華盛頓智庫戰略與預算評估中心研究員巴貝奇（Ross Babbage），估計，今年大陸的國防預算漲幅大約是7%。這可能會比許多人預期的少些，原因是大陸經濟狀況還未完全恢復。

《路透》的調查顯示，去年全球經濟遭到重創，中國是唯一未出現負成長的經濟體，但其經濟亦僅增長2.3%，預計2021年的成長幅度將恢復到8.4%。

多年以來，西方專家都認為北京的實際軍事支出遠遠高於官方公布的數字。五角大廈在去年9月的年度報告中顯示，依通膨因素調整後，大陸2019年公佈的軍事支出為1740億美元，僅佔GDP的1.3%，但五角大廈估計其實際支出可能超過2000億美元。

位於斯德哥爾摩的國際和平研究所則估計，中國2019年的軍事開支更高達2610億美元。美國2019年的國防支出為7320億美元，約佔其GDP的3.4%。

巴貝奇和其他西方分析家說，如果北京宣布大幅增加國防預算，表明有意加強對台灣的軍事行動，或是擴大在南海或東海等有爭議海域的軍事活動。

此外，一名王姓的退休校官表示，美國近幾年嚴格限制中國獲得與軍事相關的裝備和技術，迫使中國必須自力研發，因此也需要有更多資金投入。在美國增加對核武與太空優勢的投入時，中國想打破美國的獨霸地位，當然就得投入更多的資金進行研發。

(中時新聞網)