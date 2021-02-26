【陸禁鳳梨】陸委會再提「務實」 20:002021/02/26 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 報系資料照。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署今公告「暫停進口台灣鳳梨」。對此，陸委會再度強調「務實」，稱兩岸已簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，並建立通報及協處機制，希望雙方業務主管部門可盡快透過既定機制進行溝通，「務實」解決問題，及早恢復臺灣鳳梨輸陸，後續若有需要，陸委會將提供協助。 陸暫停進口台灣鳳梨 林明溱：政治問題介入 陸禁台灣鳳梨 陳明文：出招抹黑台灣農業 (中時 ) #陸委會 #務實 #暫停進口 #台灣鳳梨 #大陸海關總署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 對岸禁止台灣鳳梨進口 總統府將帶頭消費 16:022021/02/26 財經 直播》 陸禁台灣鳳梨 蘇貞昌：不想升高到政治層次 推三措施穩定價格 15:062021/02/26 政治 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨被大陸停進口後 蔡英文親自回應了 17:032021/02/26 政治 慘！陸3／1起禁台灣鳳梨 影響逾9成出口量 農委會急開記者會 11:432021/02/26 生活 大陸宣布3月1起暫停進口台灣鳳梨 國台辦：截獲檢疫性有害生物 11:072021/02/26 兩岸 【陸禁鳳梨】農委會發起全民吃鳳梨挺台灣 網看穿政府SOP嘆：然後呢 15:472021/02/26 政治 【陸禁鳳梨】對岸不進口台灣鳳梨 關廟農友：政府要穩住價格 13:592021/02/26 生活 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨被大陸停進口後 醫師點名她：該做事了 19:152021/02/26 政治 【陸禁鳳梨】4萬噸無法銷陸 農委會要砸10億止血 14:452021/02/26 生活 【陸禁鳳梨】陸委會籲兩岸主管部門盡速溝通 19:002021/02/26 財經 【陸禁鳳梨】關廟鳳梨農：損失難以估算 15:392021/02/26 生活 兩岸熱門新聞 台海南海局勢緊繃 陸3月人大會議軍事預算將大增 - 政經 【陸禁鳳梨】台貿易商嘆：兩岸原本可坐下好好談 - 兩岸 【陸禁鳳梨】陸委會再提「務實」 - 兩岸 中印外長通電話 王毅：既往教訓值得深刻汲取 - 兩岸 大陸宣布3月1起暫停進口台灣鳳梨 國台辦：截獲檢疫性有害生物 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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