大陸海關總署今公告「暫停進口台灣鳳梨」。對此，陸委會再度強調「務實」，稱兩岸已簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，並建立通報及協處機制，希望雙方業務主管部門可盡快透過既定機制進行溝通，「務實」解決問題，及早恢復臺灣鳳梨輸陸，後續若有需要，陸委會將提供協助。

(中時 )