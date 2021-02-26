趙小僑與劉亮佐結婚4年，求子路走得艱辛，日前才歡喜宣布試管嬰兒成功，未料卻在第二次產檢時發現16週寶寶胎停了，讓夫婦倆心碎不已，臉書更是湧進大批網友留言安慰。只是好友楊千霈的安慰，卻意外激怒網友，痛批她將心比心很難嗎？

趙小僑強忍難過情緒，宣布16週寶寶胎停了，堅強模樣令人心疼不捨，她的好姊妹楊千霈也在下方留言59字送暖，「親愛的小僑～辛苦了！ 用力抱抱 繼續加油喔……娃寶和Q妹都在等著弟弟或妹妹的到來！我們期待她們和銓銓兄妹（兄弟）一起玩耍」。

楊千霈的安慰留言意外引來網友批評。(取自趙小僑臉書)

楊千霈此則留言就意外引起網友注意，痛批她提到2個女兒是在炫耀嗎？一時間罵聲四起「妳留言第二段的話真的是多餘的」、「這種事情不是『加油』就好！加油=代表她不夠努力！拜託，不會安慰，不了解，就閉嘴吧」、「她常常在炫耀自己過得多幸福多美滿，會講這種話也不意外」、「真的多餘，傷口撒鹽」、「都已經當媽了，將心比心一下很難嗎」、「雖說是好意...但看了很錐心」。

隨後楊千霈也將此則留言修正，並重新編輯為「親愛的小僑～辛苦了！用力抱抱」。

楊千霈2016年閃嫁紡織小開Jay成為少奶奶，婚後幸福美滿，育有2個可愛女兒。恰巧她在懷第一胎時，遇到好姊妹趙小僑結婚，當時她更特地在鏡頭前向趙小僑道歉，因為傳統禁忌「喜沖喜」的關係，無法參加趙小僑婚禮，還透露趙小僑不僅沒放在心上，反而還安慰她說：「如果是我絕對不會去的。」相當貼心。

(中時新聞網)