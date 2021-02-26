店家準備的八卦形炮城。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲(右)前往指揮中心視察。（劉秀芬攝）

今年鹽水蜂炮於武廟前集中施放。（劉秀芬攝）

今年台南鹽水蜂炮一波三折下，終於在26日晚間6點起於武廟廣場前順利開始施放，首座新營義興宮炮城在轎班及工作人員簇擁下施放，炮聲震耳欲聾、火光四射，施放過程也同步於電視及市府、廟方臉書直播。

台南市長黃偉哲傍晚5點多也至指揮中心視察，確認各相關單位勤務工作，黃偉哲表示，因應防疫，很抱歉無法讓民眾群聚犁炮，感謝民眾的配合，希望明年疫情解除的話，他可以帶頭犁蜂炮，大家一起來鹽水過元宵。

今年因受疫情影響，台南市府原本宣布鹽水蜂炮將取消，但在民眾熱切爭取下，市府與武廟決定縮小規模、取消遶境，於鹽水國中前集中施放，但地方民眾表示要推至國中施放有困難度，最後還是改至武廟前施放，原有35座炮城登記，但最後大小炮城也有上百座。

下午3點開始當地民眾陸續將小型炮城推至廣場前施放，轎班及推出炮城店家也陸續到廣場集合，部分封鎖線內居民也占好最佳觀賞位置，警方也出動400多人交管、維持秩序。

晚上6點起大型炮城陸續推出，由於這是鹽水蜂炮有史以來首次集中施放，宮廟店家炮城推出後，還需微調炮城，因此進度款緩慢，直到8點才施放6座。

(中時 )