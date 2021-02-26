新北市新店8旬張姓獨居老翁日前於家中跌倒，幸經忠誠里長即時通報新店區公所，配合鄰長及員警協助將老翁緊急送醫，目前住院接受治療，新店區公所於今（26日）派員至醫院探視，老翁目前狀況穩定，後續公所及社福單位將持續關懷追蹤。

張姓老翁為公所平時關懷的獨居老人，由志工提供送餐及關懷服務，當日中午志工送餐時發現張姓老翁走路不穩，導致取餐時跌倒，因老翁自認傷勢不重不需就醫，故由志工攙扶坐下休息。忠誠里里長高子誼得知此事後立即通報公所前往關懷，公所即派員前往老翁住所訪視卻無人應門，隨後又多次去電聯繫未果，遂緊急偕同派出所員警及鄰長到場開鎖，發現老翁因身體不適倒臥於餐桌旁無法起身，所幸意識清醒無明顯外傷，救護人員立即予以初步救護，並送往醫院急救。

新店區長朱思戎表示，本次事件突顯了社會安全網的重要性，透過里鄰長、志工、警察及公所的通力合作，避免憾事發生。特別要感謝忠誠里長及送餐志工的機警通報，未耽誤救援時間，也呼籲民眾平時要多關心家中及鄰里間的獨居長輩，留意居家環境安全，營造一個讓長者安心、安全的高齡友善社會。

(中時 )