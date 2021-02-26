新北市中和警分局協助霍姓老翁返家與家人團圓。（中和警分局提供）

新北市中和警分局安平派出所警員王秀慧、張昭郁於2月18月晚間9時許，接獲民眾報案稱一名老翁倒臥路旁需要協助，經王、張2員前往現場處置，並通知救護人員協助查看身體有無異狀後，因老翁患有失智，無法清楚陳述相關資訊，王等2員便使用m-polce人臉辨識系統查證其身分為失蹤人口，惟因當時天氣寒冷，為避免老翁身體受寒，便先將老翁帶回派出所，隨後立即聯絡家屬接送返家。

警方到達現場後發現為一位霍姓老翁倒臥在人行道上，路人見狀後報案，經通知救護人員到場查看其身體無大礙，僅因雙腳無力行走而躺在地上，張員上前關心地詢問霍翁詳細資訊，但霍翁因失智講話支支吾吾無法與王等2員正常對談，便使用m-polce人臉辨識查證到其身分為失蹤人口。

張員陳述該失蹤人口詳細姓名後，霍翁終於有了反應而一直點頭，因當時天氣寒冷，王員擔心其著涼而決定先接送其返所休息後再通知家屬接送，霍民因雙腳無力難以行走，張員在一旁小心翼翼地攙扶其上巡邏車返回派出所，並細心安撫霍翁緊張情緒。家屬接獲警方通知後急忙前往派出所，並對警方頻頻表達感謝之意。

中和警分局表示，家中有失智年長者，因隨時注意其狀況，切勿一時不察，而造成無法彌補的遺憾，並可向社會局申請愛心手鍊，或者在其衣物內放置可聯繫家屬之資料，以因應失智年長者走失的情況。

(中時 )