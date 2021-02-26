法務部調查局今（26）日發布多處外勤站主任人事異動，同時也傳出有北部某外勤站鄭姓祕書，請假外出與女性友人會面，經局本部督察處約談調查後，認定該鄭姓祕書與女子有不正常男女關係，報請考績委員會討論後，決議記小過及申誡各1支，並調整目前職務。

根據了解，該鄭姓祕書是被檢舉請假外出與女性友人約會，並到飯店開房，在調查局本部的督察處調查時，鄭姓祕書辯稱，有事前請假才外出，而且當天會面的是一位已認識10餘年的女性友人，且該女去年就因罹患痼疾去醫院動過4次手術，根本不可能和她開房間搞男女私情。

據悉，鄭姓祕書指出，當時2人是約在速食店見面，因該女身體不適又忘了帶止痛藥，他才趕快幫友人購買強效止痛藥，而友人服藥後仍會暈眩嘔吐，他不得已才為友人在速食店樓上的飯店開房間休息，絕對沒有不正常的男女關係。

據指出，鄭姓祕書還出示了購藥證明以及女友人的醫院診療紀錄作為證明，但督察處人員仍認定鄭涉有違失，報請考績會議處記過及申誡處分，並可能調離現職。

(中時新聞網)