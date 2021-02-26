封存約35年的車諾比街景，沒想到竟意外發現，當地地面居然散落了一堆白骨，讓人深感詭異！

網友透過Google地圖查看車諾比街景時發現遺骸。（圖／翻攝自googlemapsfun TikTok）

根據網路媒體《LADBIBLE》報導，一名網友在Google地圖上查看車諾比街景，沒想到他意外發現，地面上居然散落了一堆白骨，他事後將這詭異景象PO上TikTok與大家分享。

網友透過Google地圖查看車諾比街景時發現遺骸。（圖／翻攝自googlemapsfun TikTok）

這名網友表示，這些白骨看起來較寬大，很難判斷是不是人類的遺骸，但空地這樣的景像，還是讓人感覺「怪怪的」。車諾比核電廠自1986年發生震驚世界的核災事故後被廢棄至今，報導認為，當地居民在發生核災後，就被緊急疏散，因此也許有些死者的遺體就這樣被遺留。

車諾比核電廠自1986年發生震驚世界的核災事故。（圖／達志／美聯社）

另外，曾在2018年前往車諾比的探險家安塞爾（Neil Ansell）認證，當地確實有著一堆遺骸，看起來和Google地圖上的非常相似，但安塞爾不認為這些遺骸是人類的，可能是某種動物的骨頭。

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(中時新聞網)