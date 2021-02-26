大陸海關總署宣布自今年3月1日起暫停進口台灣鳳梨，綠委王定宇喊話台灣訴諸世貿組織。國民黨大陸部主任左正東建議政府派專家組團前往大陸，釐清事實，先以雙邊談判化解爭端，若仍無法化解，再向WTO尋求裁決；大陸部則酸王定宇此次似乎又和民進黨中央「脫隊」了。

大陸海關總署昨天通知農委會，由於台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將自3月1日起暫停我方鳳梨輸入。雖然行政院長蘇貞昌定調「中國是以檢疫理由暫時禁止我國鳳梨，不希望升高成政治層次」，但綠委王定宇批評，「中國是在沒事找碴、政治凌駕國際規則」，還提出可訴諸WTO、國人吃國產鳳梨、政府輔導出口他國等建議。

針對大陸禁止台灣鳳梨輸入，國民黨大陸部表示，行政院長蘇貞昌都已經定調為「檢疫議題」，但一直以來對兩岸議題有高度興趣、經常發個人獨特觀點的王定宇，卻似乎又和民進黨中央脫隊了，就連敢於無視國際規則，至今「武漢肺炎」不離口的蘇貞昌，這次都決定低調配合蔡英文總統改善兩岸關係的指示，難道王定宇還没接收到嗎？

國民黨大陸部主任左正東說，鳳梨是否帶有病蟲害，所帶的蟲害是否對進口地帶來嚴重威脅，需要通過科學專業嚴謹認定，他建議政府派專家組團前往大陸，釐清事實，先以雙邊談判化解爭端，若雙邊談判無法化解爭端，再向WTO爭端解決機制尋求裁決。

大陸部也說，即使要向WTO提出訴訟，WTO也鼓勵爭議雙方先通過雙邊協商，再向WTO提起訴訟。在走到那一步之前，王定宇最好先瞭解一下蔡英文的想法，蔡是不是打算先試試用兩岸談判解決？這樣又可順應美國期待，開啟兩岸對話，又可替農民解決問題，比你喊打喊殺的收穫更多吧！

左正東表示，根據農委會的統計資料，大陸市場佔台灣鳳梨外銷出口的九成，可見台灣鳳梨深受大陸消費者喜愛。鼓勵各界增加食用鳳梨是好事，但化解大陸市場障礙對農民的幫助更大，愛農民不要流於口號，更希望政府善用預算，幫助真正受到衝擊的農民。

國民黨執政時期，兩岸簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，其中提到雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，及時通報，快速核查。左正東指出，此次暫停進口鳳梨一事，大陸方面通過協議平台，向我方主動通報，這是壞消息中的一線曙光，希望政府善加運用，為農民爭取最大權益。

大陸部表示，副總統賴清德過去擔任行政院長時曾說，他擔任台南市長期間，農產品也有銷往中國大陸，沒有說哪個政黨執政後，農產品就能銷到中國，另一個政黨就沒辦法，「這些都是政治語言，都不是事實」。希望政府謹記賴清德的勉勵，可以真正拿出辦法為農民解決問題。

(中時 )