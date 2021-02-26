美律（2439）總裁黃朝豊表示，在淡季來臨下，首季營收將比第四季下滑，但年增幅度可望超過5成，法人表示，美律首季營收有機會超過78億元、季減4成左右。黃朝豊也指出，在視訊會議用耳機新品出貨帶動下，第二季營運可望出現季增與年增，但晶片缺貨、交期太長，有些客戶已經推遲新品上市日期，成為影響第二季與全年營運的一大因素。

美律26日舉行法說會，總裁黃朝豊表示，第四季營收達126.86億元，符合季成長與年成長都大增的預期，比起內部預估還是少一點，雖然營收大幅成長，經濟規模效益似乎卻沒有顯現，第四季毛利率為11.88％，季減與年減幅度都在0.45個百分點上下，營益率為4.04％，幾乎與第三季持平，也只比2019第四季增加0.79個百分點。

對此黃朝豊表示，第四季中國品牌TWS耳機出貨量大增是第四季營收走高的主因之一，但這種訂單毛利率低、開發費用高，低毛利的手機用揚聲器第四季是出貨旺季，以及中國直接與間接人員薪資高漲，都是毛利率沒有與營收同步成長、費用比去年同期激增的原因，不過與立訊合資的關聯企業蘇州美特、惠州廠第四季獲利都季增，仍讓第四季稅後獲利繳出5.88億元的成績，季增5成、年增25.95％，EPS為2.79元，去年全年稅後獲利為13.19億元、年減44％，EPS為6.39元。

面對今年前景，黃朝豊表示，隨著手機用揚聲器淡季來臨與農曆年過年天數少，第一季營收將比第四季下滑，然而在TWS耳機、電競耳機、音訊耳機都大幅年增下，首季營收有機會比去年同期增長5成以上，毛利率則因手機用揚聲器出貨量下滑，可望比第四季增加，然而也因為手機用揚聲器出貨下滑，來自蘇州美特的業外收入也會減少。

以去年首季美律營收為51.76億元來說，相當於今年首季營收有機會達到78億元以上，相當於回到美律2019年首季水準。

美律也罕見地提供第二季營運前景說明，黃朝豊表示，第二季手機用揚聲器更進入全年最淡，但在成功攻入視訊會議用高階耳機帶動下，第二季營收可望出現季增與年增，毛利率也有可能繼續向上，但他也強調，現在CODEC、藍牙晶片、電源保護等多種晶片都缺貨，交期拉得很長，已經成為影響第二季營運最大的變數之一，晶片缺貨已經讓許多客戶決定將新品上市日期延後1、2個月，成為全年營運表現另一個影響因素。

(工商 )