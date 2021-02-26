1月台股大漲405點站上「萬五」，外資擴大匯入49億美元，反應在根據中央銀行公布的當月M1B及M2年增率，雙雙上揚至17.81％及8.84％，分別創129個月及257個月以來新高。

央行統計顯示，活期性存款餘額破20兆元大關來到20.33兆元、連續15個月創歷史新高，且年增率19.79％、創130個月最大，證券劃撥存款餘額2.76兆元、同創史上最高。央行官員表示，1月M1B及M2年增率均上揚，主要受到外資淨匯入，及放款與投資成長增加的影響，資金相當寬鬆。

1月證券劃撥存款帳戶（代表散戶資金動能）餘額，月增1,116億元，來到2.76兆元、續創史上新高，顯示散戶仍相當給力。台股1月股價指數月平均持續上揚至15,552點、續創歷史新高，連帶股市日平均成交值也衝破3,000億元大關的3,538億元、一樣是史上最高，融資餘額增至2,2,639億元的68個月新高，台股續航資金動能強勁。

央行官員指出，台股1月創新高後，但疫情發展未定及股市波動加大，2月股市震盪因子增多，因預期經濟逐漸恢復，及美債殖利率上揚，可能使得台股現金股利引力下降。

(工商 )