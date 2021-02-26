新光金（2888）26日召開董事會，會中通過2020年度第四季財務報告及盈餘分派案，並預定於2021年5月25日召開股東常會。董事會決議，除依章程規定配發特別股股息外，擬發放普通股現金股利每股約0.4元，若以26日收盤價8.29元來看，殖利率達4.8％，新光金表示，分配後仍有未分配盈餘約270億元，有助未來穩定配息。

新光金董事會也決議，擬提請股東會授權董事會增資額度200億元，未來將依公司章程或相關法令規定，於適當時機辦理以國內現金增資發行普通股、特別股或現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證，擇一或兩者以上搭配，以籌措長期資金。

新光金控2020年全年度合併稅後淨利較達144.6億元，EPS為1.12元，總資產規模約4.3兆元，合併股東權益為2,415.8億元，每股淨值約18.12元。

新光人壽之新契約策略聚焦於價值型商品及外幣保單之推動，外幣保單初年度保費佔整體初年度保費比重推升至75.1％，全年度初年度保費約723.9億元，市佔率7.9％，合併稅後淨利約72.4億，股東權益達1,602.8億元。

新光銀行合併稅後淨利約59.4億元，股東權益穩定提升至697億元，資產規模破兆。放款餘額為6,535億元，較去年底成長約7.9％，而逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.19％及672.48％，資產品質持續穩健。

元富證券經紀業務穩定成長，109年度經紀手續費收入達35.8億，較去年同期增加約12.3億，成長率達52.8％，加上自營操作穩定，全年合併稅後淨利約18.96億元，股東權益約258億，為金控獲利之第三引擎。

(工商 )