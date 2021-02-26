不願具名的熱心民眾在元宵節送給桃園市消防局大有分隊大餐。（消防局提供／賴佑維桃園傳真）

新冠疫情爆發以來，警消醫護站在抗疫最前線，為感謝消防人員，桃園市桃園區福元里長朱智菁打電話給大有消防分隊，元宵節當天請值勤的消防隊員們吃一頓熱騰騰的飯菜，聊表感謝之意，讓消防隊員高興又感動。

桃園市消防局第一大隊大有分隊表示，接到里長的電話，是轄內有不願具名的善心民眾，因長期觀察到消防同仁無論颳風下雨、平日假日，一旦民眾有需要幫助，皆在第一時間到達現場協助需要幫忙的民眾，讓該民眾覺得消防隊的辛勞值得肯定，因此特別聯絡里長，希望能在元宵節當天請值勤的消防隊員們吃一頓熱騰騰的飯菜，聊表感謝之意。

大有消防隊隊員黃士華表示，「接到里長電話的時候，內心感到深深的溫暖與感動，消防隊的工作全年無休，常常在農曆新年或是任何重大節日時需要值勤而錯過與家人歡度佳節的時光，同事之間的感情也因此更加凝聚，而民眾選擇在元宵節當天請大家吃飯，彷彿與家人在分隊圍爐一般，深深的感謝民眾的善心。」

大有分隊長黃彥璋也說，「民眾自行連絡里長請消防隊元宵節大餐，代表了同仁執行各項救災救護的辛勞與努力被民眾所肯定並銘感在心，因此才會有這樣溫馨的善舉，感謝不願具名民眾的善心，分隊同仁也會秉持著人溺己溺的心情與態度繼續為社會大眾貢獻自己的心力。

他也趁機宣導，為避免一氧化碳中毒的憾事再次發生，消防局已於2021年編列相關預算，補助中、低收入戶更換強制排氣型熱水器，最高每戶補助1萬2千元，目前正受理申請中，另一般戶將於3月1日起開始受理，但因為名額有限，有符合資格的民眾可電洽轄區分隊詢問相關事宜。」

(中時 )