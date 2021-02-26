228連假來臨，氣象局表示連假期間天氣呈現「先雨後穩」的狀態，明(27日)因受到鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，天氣也會稍轉涼，而到了假期後兩天(28日、3月1日)東北季風減弱，氣溫逐漸回升，大多為多雲到晴的好天氣。此外，下周二東北季風再增強，周二至周三北台灣又轉涼，需注意氣溫變化。

氣象局表示，今受到東北季風增強影響，各地天氣轉涼，而今晚起至明日受到鋒面通過及東北季風增強影響，東北部迎風面有雨，中部平地、山區亦有短暫降雨可能，南部的雲量也會增多。另外，臉書粉專《天氣風險》指出，這波東北季風並沒有帶來明顯冷空氣，所以降溫幅度不會太大，不過，北部因天氣陰雨，感受上仍有些許寒意；而明日下半天到周日上午鋒面雲系逐漸遠離，天氣將由南往北好轉。

連假3天除了首日陰雨外，剩下2天都是好天氣，不過出遊的民眾仍需注意，雖然假期後段東北風減弱，但基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海容易有長浪發生，沿海近岸活動請務必小心，另因東北風不斷減弱又增強的天氣型態，西半部和金門、馬祖容易受到局部霧或低雲影響能見度，尤其在夜晚、清晨發生的機率更高。

氣象局進一步指出，周日至下周一氣溫回升，水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區仍有零星降雨，不過到了下周二、三東北季風再增強，北台灣天氣又轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，但不必太擔心，此波東北風將在下周四、五減弱，氣溫逐漸回升，日夜溫差仍大；各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。

(中時新聞網)