眼見輔仁大學從上半場一度落後21分的劣勢，打到下半場竟然追成平手，幸好健行科大沒讓輔大成功逆轉，靠著谷毛唯嘉、朱雲豪、陳范柏彥等球員的火力，最後以82比68拿下富邦人壽大專籃球聯賽男生組8強複賽首勝，尤其是谷毛唯嘉更是火力全開。

谷毛唯嘉全場投17中9，含三分球投8中5，攻下全場最高26分，外加4助攻、4籃板，「我最近外線練很多，今天剛好手風也比較順，才有辦法得這麼多分，畢竟我之前曾被說過自己不會投籃，我雖沒放在心上，卻有努力苦練外線。」

「我現在每天至少會練3次投籃，大約每天投200到300個球，雖然還沒辦法跟我們最準的亞軒、廷兆等人相比，但因為我還想打上去，所以必須苦練外線，」谷毛唯嘉說，「起碼感覺我現在變準太多了，練了那麼久，總會有回報的。」

健行教練劉孟竹賽後不禁稱讚輔大韌性十足，能從20分以上落後追成平手，「我們開局雖然打得很棒，可惜沒辦法守成，畢竟年輕球員一看到計分板上面的領先分數，總是沒辦法穩下來打球，這並不美好，因為我們沒辦法維持40分鐘。」

至於表現出色的谷毛唯嘉，劉孟竹表示，目前谷毛唯嘉表現更加穩定，尤其是三分球表現一個階段比一個階段好，「我想努力的人才會成功，不努力的人就會失敗，這種道理可以用在谷毛唯嘉身上，我們所有人都可以感受到他的進步。」

(中時 )