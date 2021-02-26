慶元宵 社子島「夜弄土地公」照常舉行 23:012021/02/26 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦，起轎前工作人員焚香祝禱。（張鎧乙攝） 受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦，由戴著斗笠、打赤膊、穿短褲的壯丁們，扛著土地公在巷弄間遶境，接受民眾放鞭炮祈福。（張鎧乙攝） 受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦，由戴著斗笠、打赤膊、穿短褲的壯丁們，扛著土地公在巷弄間遶境，接受民眾放鞭炮祈福。（張鎧乙攝） 受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦，由戴著斗笠、打赤膊、穿短褲的壯丁們，扛著土地公在巷弄間遶境，接受民眾放鞭炮祈福。（張鎧乙攝） 受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦，26日晚間由戴著斗笠、打赤膊、穿短褲的壯丁們，扛著土地公在社子島巷弄間遶境，接受居民放鞭炮祈福，民眾熱情參與。 五溝水慶元宵 六堆300年祈福尖炮城將「開炮」 竹縣燈會拍美照 楊梅比創意 (中時 ) #社子島 #夜弄土地公 #活動 #打赤膊 #慶元宵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶元宵商機 通路競推優惠 04:102021/02/26 產業．科技 屏東熱博倒數4天 豐富農產好物帶回家 14:472021/02/25 寶島 五年千歲神明作主 國家無形資產褒忠鄉吃飯擔首次取消 15:392021/02/26 寶島 花燈原鄉在北港 林北港結合開台400周年啟燈 19:112021/02/25 生活 傳承道卡斯族文化有成 苗栗榮獲評鑑全國第一 18:022021/02/25 寶島 霧警尋獲失蹤4個月老翁 助團圓慶元宵 16:292021/02/25 寶島 北京特色周10年展成果 首改雲端視訊交流 17:212021/02/25 寶島 陽明山看日出 150cm女大生遭亮刀逼性侵 眼鏡噴飛逃不掉 12:082021/02/25 社會 苗栗火旁龍慶元宵 首辦定幕劇今晚登場 16:412021/02/26 寶島 賞燈遊竹縣 4鄉鎮市慶元宵 17:222021/02/25 寶島 南投名間苗圃生態園區 暑假完工 04:102021/02/25 地方新聞 生活熱門新聞 南一中生為這系讀私校也願意 網：薪水恐贏電機系 - 生活 【陸禁鳳梨】鳳梨遭陸封殺 民進黨發言人上月爽嗆6字被挖出：可憐哪 - 生活 台中妹屎在滾直奔七期公廁嚇暈 照片曝光網驚：根本凶宅 - 生活 全聯員工爆麵包賣不完自己吞？業者回應了 - 生活 【陸禁鳳梨】民進黨臉書先PO這篇文 網一看笑死：有沒有別招 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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