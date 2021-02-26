受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦，起轎前工作人員焚香祝禱。（張鎧乙攝）

受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦，由戴著斗笠、打赤膊、穿短褲的壯丁們，扛著土地公在巷弄間遶境，接受民眾放鞭炮祈福。（張鎧乙攝）

受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦，由戴著斗笠、打赤膊、穿短褲的壯丁們，扛著土地公在巷弄間遶境，接受民眾放鞭炮祈福。（張鎧乙攝）

受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦，由戴著斗笠、打赤膊、穿短褲的壯丁們，扛著土地公在巷弄間遶境，接受民眾放鞭炮祈福。（張鎧乙攝）

受到新冠肺炎疫情影響，全國各大元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，但具百年傳統的台北社子島「夜弄土地公」活動照常舉辦，26日晚間由戴著斗笠、打赤膊、穿短褲的壯丁們，扛著土地公在社子島巷弄間遶境，接受居民放鞭炮祈福，民眾熱情參與。

(中時 )