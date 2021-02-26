與福原愛傳婚變？ 江宏傑駁斥曝：孩子想媽媽｜娛樂星聞

桌球界金童玉女江宏傑和福原愛在2016年結婚後，育有一子一女，兩人也經常在公開場合放閃，但近期卻被發現鮮少同台，雙方還拿掉婚戒因此爆出婚變消息，江宏傑25日也公開闢謠，但仍被日媒指出有相關人士透露福原愛要回日本照顧媽媽，兩人將面臨分居；今（26）日江宏傑在臉書PO出元宵節吃湯圓照，網友意外發現日媒爆料糗了，因為福原愛媽媽根本在台灣一起過節。

江宏傑今日晚間在臉書更新動態，曬出元宵節和爸媽小孩團圓照，開心地說到，「元宵節一定要團圓吃湯圓啊」，並一一介紹爸媽和岳母喜歡吃哪種湯圓，最後還不忘標記目前分隔兩地的愛妻福原愛。

江宏傑一張團圓照，打臉日媒爆料。(圖/ 摘自江宏傑臉書)

從江宏傑曬出的團圓照中，看出他是掌鏡者，江宏傑爸媽坐在沙發上，而驚喜的是，江宏傑媽媽旁邊坐著的正是福原愛親媽千代，3名長輩手中都拿著一碗湯圓，並開心地望向鏡頭，兩個寶貝兒女則背對他，兒子騎著玩具車，女兒坐在小箱子裡。

昨日才有多家日媒爆料福原愛和江宏傑已面臨分居的狀況，福原愛更是為了媽媽要久居日本照顧，沒想到江宏傑今日一張元宵團圓照，直接闢謠，不少網友也很關心愛媽身體狀況，「福原媽希望您身體健康」、「幸福的一家人」、「三位大大氣色都很好，元宵節快樂」；不過，眼尖粉絲仍注意到，愛媽腿上披著一條毛巾，推測她的雙腿還是需要好好照顧。

元宵節一定要團圓吃湯圓啊 愛媽喜歡吃甜的芝麻味道 江媽喜歡吃鹹湯圓 江爸說 他只要是湯圓都可以😂 你們今天也有吃嗎？ 福原愛 Ai Fukuhara #元宵節 由江宏傑 Chiang Hung-Chieh 發佈於 2021年2月26日 星期五

(中時新聞網)