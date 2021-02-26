金融科技蓬勃發展，從傳統的實體通路轉向為網路、行動裝置等平台，尤其新冠肺炎疫情影響下，民眾對於零接觸的金融服務需求明顯增加，元大金控落實普惠金融，整合虛實通路，致力提供客戶最安全的金融環境，與旗下子公司強化並深化資訊及資安管理，以國際資安管理標準為指引，貫徹管理制度及防護技術規範，強化資安防禦制度；元大金控及旗下五大子公司落實企業資安管理責任，通過ISO 27001驗證，致力提供客戶安全便利不中斷的金融服務及品質。

元大金控上調資訊安全策略層級，五大子公司導入ISO 27001資訊安全管理制度(Information Security Management System, ISMS)，並通過英國標準協會(BSI)驗證，同時遵循金管會「金融資安行動方案」指引，集團整體數位金融服務與資訊科技升級，提高資安風險因應，提升員工資安意識及定期辦理防護及備援演練作業，以增進突發資安事件應變能力，藉此有效控管資訊安全風險，確保內部資產與機密資訊之安全性，提升客戶信任與保障。

元大金控衝刺數位金融發展，從理財到行動支付皆可透過線上辦理，如民眾欲申購元大台灣高股息優質龍頭基金等商品，透過元大證券、元大銀行、元大投信行動應用程式(APP)即可操作，省時又無須出門，但隨著資安威脅日益嚴峻，金融資安防護戰略思維須更快速因應調整。

元大投信不僅是台灣公募基金龍頭，更是亞洲資產管理界之領頭羊，秉持「全心全意為投資人理財」的宗旨，致力提供投資大眾專業的投資理財服務，亦將防護投資人資產安全做為最高使命。元大期貨善盡企業社會責任，致力維護客戶權益，在管理客戶隱私資訊安全方面力求完善，除以教育訓練課程提升公司同仁的資安意識之外，為確保業務相關資訊系統的安全，有效強化分散式阻斷服務的防護能力，並做好完善的緊急應變措施，以提升客戶服務品質。

(工商 )