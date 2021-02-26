不少人在過年後換工作，但到了新公司，若是未做出好成績，3個月試用期過後，也可能因此被炒魷魚，因此事業運勢顯得格外重要，《靈匣網》近日就分享2021年的3、4月份裡，有哪些事業進步最快的星座，甚至還有加薪的機會。

1.獅子座

獅子座3月、4月將受到太陽和金星的影響，由於金星是一顆吉星，而太陽又是獅子座的守護星，因此當兩者進入牡羊座時，將會增強獅子的能量，加上獅子座的人個性強勢，在事業上擁有領袖特質，眼光有遠見也很準，非常善於投資和創業，在進入3月以後，他們的事業運將突飛猛進，不僅會有豐富的收益，甚至還可能獲業界大佬的幫助。

2.天蠍座

天蠍座進入3月和4月，對其影響較強的為金星和水星，而當水星位於雙魚座時，將開啟他們的社交圈，並拓展視野思路，而他們自尊心較強，從來都不安於現狀，因此也是他們在職場上的動力，相信有付出才會有回報，即使遇到困難也不放棄，而當吉星到3、4月份時，天蠍座的人事業運將來臨，在職場上如虎添翼，不僅能突破先前的事業瓶頸，甚至還能再創佳績。

3.水瓶座

水瓶座在2021年的整體運勢都不錯，而事業運到3月、4月更是達顛峰，其中金星將增強他們的自信心，太陽則帶來能量，而水瓶座的人上進心強，是職場中的佼佼者，對他們而言，事業是第二個生命，也是家庭的保障，因此在十二星座裡，屬於典型的事業型人。當吉星進入3、4月後，水瓶座事業運暴旺，讓他們如願以償獲得想要的職位。

4.魔羯座

摩羯座2021年的事業發展佳，進入3月、4月也將達到高峰，水星開拓魔羯座的事業，從不投機取巧的他們，在職場上表現優異，上了談判桌後，摩羯座的人更是能靠自身人格魅力成為贏家，遇到事業運顛峰期間，他們不僅能得到老闆的賞識，甚至還有升職加薪的機會。

5.射手座

射手座的火星在3月、4月將進入雙子座，使他們學會與人合作，而他們渾身充滿幹勁，還擁有初生之犢不畏虎的衝勁，認為愛拼才會贏，對於不上進的人嗤之以鼻，職場上他們吃苦耐勞，因此深受主管喜愛，一直都是職場上的寵兒，當到3、4月份後，射手座的事業運勢錦上添花，不僅有機會獲得理想職缺，荷包也跟著賺飽飽。

(中時新聞網)