花壇白沙坑迎燈排，在金紙黃金雨海下，13做燈排遶境，護佑平安。（吳敏菁攝）

花壇白沙坑迎燈排，在金紙黃金雨海下，13做燈排遶境，護佑平安。（吳敏菁攝）

花壇白沙坑迎燈排，在金紙黃金雨海下，13做燈排遶境，護佑平安。（吳敏菁攝）

花壇白沙坑迎燈排，在金紙黃金雨海下，13做燈排遶境，護佑平安。（吳敏菁攝）

獨步全台，流傳193年歷史最悠久，歷經戰亂也不曾中斷的花壇鄉白沙坑迎燈排，再度點亮民俗的光輝，26日元宵節在花壇鄉文德宮掀起最高潮，13座燈排遶境，時值新冠肺炎防疫時期，祈求福德老爺賜福給廣大信眾，保祐合境健康平安。

彰化縣長王惠美也來恭迎福德老爺上神轎，表示元宵燈會全國最有就在花壇，文德宮福德老爺頭戴烏紗帽也是全台獨一，年年元宵節登場的迎燈排傳統，是地方最大活動，被形容是保留最多古典逸趣的「復刻版」，傳統字姓燈排遶境，已登錄為彰化縣無形文化資產，也是彰化縣極力在民俗文化，讓信徒透過迎燈排，讓家家戶戶都平安。

今年為了新冠肺炎防疫，許多元宵活動都取消，文德宮迎燈排文化季仍在地方熱情參與下，持續遶境，延續不中斷的輝煌傳統，獨具一格，吸引了絡繹不絕的人潮來祈福，尋找傳統鬧元宵的逸趣。

今年為了迎燈排，花壇社區總動員，參與設計各式各樣的創意花燈，發放小提燈，從24日起就將文德宮內外妝點宛如不夜城，白沙村、長沙村迎燈排遶境，遵循傳統古禮向文德宮福德老爺稟報，扛著燈排在福德老爺神轎引領下繞境各村，夜夜掀起熱潮。

文史工作者蔣敏全表示，文德宮恢復古時候3天迎花燈民俗，傳統與創新衝撞出的火花，亮麗璀璨，鄉公所參與注入活水，多彩多姿，吸人眼球，薪火相傳，溫暖著無數白沙坑子民，福德老爺聖靈撫慰著千萬顆驛動的心。

26日元宵節迎燈排掀起最高潮，夜幕低垂，縣長王惠美和花壇鄉長顧勝敏和民意代表、地方仕紳祭拜福德老爺、扛神轎，遶境出發了，廣場傘落金紙黃金雨，非常壯觀，現場還發放牛年小提燈與發財金，還有街頭藝人演唱，熱鬧沸騰。「白沙坑迎燈排文化節」布置特色燈排結合燈區展示，展期至3月1日止，配合新冠肺炎防疫工作，縣府呼籲勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

(中時 )