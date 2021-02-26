大陸以台灣鳳梨含有介殼蟲等名義，自3月1日起暫停進口鳳梨；總統蔡英文在臉書發文表示，這件事顯然非正常的貿易考量，她要表達譴責。資深媒體人陳揮文對此表示，蔡總統不用急著出手，會被大陸看破手腳。

陳揮文在《飛碟晚餐--陳揮文時間》節目中表示，鳳梨國家隊就是國軍，國軍準備吃鳳梨了。一個鳳梨，讓府院黨都跳出來，那個有點膚淺，總統府不用急著表態。一個鳳梨，總統都出馬了，這樣會被大陸看破手腳。農委會一算就10幾億而已，大陸為什麼出這個動作，一定有他的原因嗎？民進黨會撿到槍、鳳梨朋友會很辛苦，總統的反應都是太膝蓋式的反應。其實這次鳳梨事件，蔡總統不用急著出手，讓農委會去處理就好，主帥出手幹嘛？會被大陸網友酸說「幾棵波蘿你們就受不了了」，讓人看破手腳。

陳揮文指出，蔡英文是主帥，也當了5年總統，不要像網民一樣，要沉穩一點，鳳梨就由行政院去管，行政院長在立法院報告疫苗，農委會去處理鳳梨，至於農委會主委要不要親自出馬，這還要打問號。應變措施就是兵來將擋，一顆鳳梨，府院黨統統跳起來，然後大家開始罵大陸。難道就沒有國安團隊想到為什麼大陸在這個時間點出手。

陳揮文示警，鳳梨被檢出病蟲害已不是第一次，大陸為什麼現在出手，今天是暫停進口鳳梨，明天是什麼？雲林網友認為是文旦，但他希望不要成真。

(中時新聞網)