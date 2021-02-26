裕隆集團總管理處前總經理陳國榮去年7月底申請退休後，尚兼任裕隆集團多家公司法人代表董事。26日裕隆汽車（2201）、裕隆日產汽車（2227）、中華汽車（2204）、裕融企業（9941）等上市櫃公司發布重訊，陳國榮轉任集團顧問，原本由陳國榮擔任的中華車、裕日車法人董事代表人職務，分別由裕隆汽車總經理姚振祥、納智捷汽車總經理蔡文榮接任，裕隆汽車、裕融法人董事代表人則改由鴻華先進副董事長左自生出任。

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