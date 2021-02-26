裕隆老臣陳國榮正式退休 全面卸任集團企業董事兼職 21:012021/02/26 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕隆集團總管理處前總經理陳國榮去年7月底申請退休後，尚兼任裕隆集團多家公司法人代表董事。26日裕隆汽車（2201）、裕隆日產汽車（2227）、中華汽車（2204）、裕融企業（9941）等上市櫃公司發布重訊，陳國榮轉任集團顧問，原本由陳國榮擔任的中華車、裕日車法人董事代表人職務，分別由裕隆汽車總經理姚振祥、納智捷汽車總經理蔡文榮接任，裕隆汽車、裕融法人董事代表人則改由鴻華先進副董事長左自生出任。 阿聯酋航空飛往洛杉磯航班 成首架航班服務團隊全面施打新冠疫苗 外銷訂單暢旺 友達、群創、宏碁、仁寶熱 (工商 ) #裕融 #裕隆 #裕日車 #中華車 #陳國榮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼人事大異動 中鋼行政副總張秋波將專任中運董事長 17:412021/02/26 財經 資金棄高PE、轉進低估值股 老牌集團股全面大漲 04:102021/02/26 財經要聞 江少慶鎖定狀元 挑戰最大約 04:102021/02/26 運動天地 國安疑慮 向華強父子來台依親被駁 04:102021/02/26 焦點要聞 揮別高雄人17年記憶 中博高架橋今凌晨正式開拆 17:422021/02/26 生活 建商搶地 台中七期站穩300萬／坪 04:102021/02/26 產業．科技 裕隆集團執行長嚴陳莉蓮：加快轉型升級步伐 滿足消費者全方位需求 04:102021/02/26 產業特刊 228前夕 民團聲援太極門案 呼籲平等對待法稅迫害 18:042021/02/26 社會 看好高速傳輸PCIe躍進 群聯瞄準資料中心、企業市場 04:102021/02/26 產業．科技 機組員檢疫放寬 旅遊泡泡快了 04:102021/02/26 財經要聞 不該被迫依賴外國 拜登下令體檢4大產品供應鏈 04:102021/02/26 焦點要聞 財經熱門新聞 台股大屠殺兇手 外資倒貨944億破史上紀錄 超越次貸風暴 - 財經 - 中央社 老美瘋砍 央企1招搶救華為 驚爆今年傳說新品要來了 - 要聞 台積電殺到哪？專家爆慘崩價位 揭3大崩壞理由 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 特斯拉加州廠爆停工 馬斯克曝背後原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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