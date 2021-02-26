美國於今年1月重返巴黎氣候協定，重啟對於氣候變遷的重視，並且相關政府部門也開始制定綠色能源政策，對這於電動車及其他綠色能源產業而言，無疑是一大利多。投信法人表示，電動車絕對是未來的趨勢，而電動化只是基礎而已，未來智能化、車聯網及共享經濟等趨勢將帶起廣義電動車的新一波趨勢。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，拜登的上任相當有利於電動車產業的發展，由於目前大陸在電動車的生產方面大幅度地領先美國，因此拜登承諾將要通過正確的綠色能源政策，建設55萬座電動車充電站，創造超過100萬個就業機會。

根據汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)最近發布的報告指出，希望美國政府採取一系列步驟來振興電動車市場並改善自動駕駛車輛的監管法規。由此可知，美國電動車產業將急起直追，希望趕上大陸的進度。

產業發展明確亦帶動相關投資機會，投信發行的全球科技股基金今年以來延續去年的好表現，有8檔基金漲幅超過5％，領先同類型平均的2.83％，其中又以電動車基金表現最佳。

張仲平強調，電動車下階段的重點包括智能化、車聯網及共享經濟，其中因近年車聯網蓬勃發展，使新車市場具備聯網功能的車輛占比持續提升，預估2025年新車市場聯網汽車的數量將接近7,400萬輛，滲透率達80％，相關商機皆可留意。

(工商 )