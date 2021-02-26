小米自從去年底、今年初重回台灣市場後5G新機齊發，今日宣布在台上市小米10T Lite 5G，建議售價不到一萬元， 預計3月2日在台上市。
目前小米在台灣市場已推出小米10T Pro、小米10T 5G、Redmi Note 9T 5G，最新登場的小米10T Lite 5G採用6.67吋FHD+孔洞式螢幕，搭載高通驍龍中階處理器750G，主相機為四鏡頭組合，主鏡頭採用搭載6400萬像素索尼IMX682感光元件，提供10倍數位變焦，800萬像素超廣角鏡頭為120度，搭配200萬像素的4公分微距鏡頭及200萬像素景深鏡頭，前鏡頭則為1600萬像素，電池容量則為4820毫安培並搭配33W快速充電，滿足用戶一日所需電量。
小米表示，小米10T Lite 5G（6GB RAM＋128GB ROM）提供珍珠灰、海洋藍、玫瑰金三種顏色，將於3月2日起於小米專賣店、遠傳電信、PChome24h購物小米旗艦館、法雅客網路商店、friDay購物與燦坤3C陸續開賣。
(工商 )
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