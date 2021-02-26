大陸海關總署昨透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，通知台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將從3月1日起暫停我國鳳梨輸入。農委會主委陳吉仲26日下午開記者會略帶哽咽表示，國台辦說鳳梨有有害生物，這是完全錯誤且不符合國際規範的說法，此時正是鳳梨產出季節，他希望陸方能立即與我方討論此事。對此，前台中立委參選人、雲林農民林佳新直言，只要陳吉仲哽咽，就代表他撿到槍了。

台灣鳳梨一年外銷金額約為15億元，而大陸已多年蟬聯台灣最大的農產品出口地，去年的占比為96.5%，大陸停止進口，對鳳梨銷量將造成巨大衝擊。

國民黨前台中市立委參選人、雲林菜農 林佳新。（圖／翻攝自林佳新臉書）

林佳新26日受邀上TVBS政論節目《新聞大白話》與主持人錢怡君談鳳梨銷陸受阻問題，林佳新說，「南部鳳梨農為何這次群起抗憤急跳腳？因為外銷訂單下周就要輸出，今天被強制喊卡，等於後面的訂單也不用出了，勢必會影響國內鳳梨價格」。面對「台灣鳳梨被檢出有病蟲害，是否有復談可能？」他個人認為，大陸應該找一些管道溝通，但因為民進黨沒有類似管道溝通，因此不太容易。

對於「農委會先前對高麗菜價崩跌、鳳梨有蟲，將責任都推給農民沒做好管控，如何看待農委會這種作法？」林佳新說，「介殼蟲對農作物的危害其實不是很大，在輸出前農委會其實可以用一些方法清除，但關鍵在我方願不願意這樣做，讓對岸能取信於我們，把這個理由理清，再來談貿易談判的問題」。

錢怡君問他，「那鳳梨難道不能轉賣去美國嗎？」，林佳新說，「美國境內許多是農業州，自家農產品都賺不夠了，哪還會讓利益給台灣？」。

林佳新強調，鳳梨被封殺，菜價也崩跌，或許會有不少網友訕笑，投民進黨的南部農民就該承受民進黨搞出來的因果，但他認為，「不能有這種想法」，每個縣市地方都有其派系生態，不是坐在電視電腦桌前網友就能想到的，應該回歸本質來看，「農委會和農業出了什麼問題」。

(中時新聞網)